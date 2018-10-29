Гонтарева помогает Тунису пережить экономический кризис
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева с 1 октября стала сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школы экономики.
Об этом она рассказала во время выступления на конференции OTPTalks в Киеве, передает Liga.net.
В качестве сотрудника Института Гонтарева будет консультировать центробанки разных стран мира по теме монетарной политики.
Сейчас она работает с властями Туниса, который переживает экономический кризис.
"Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать [от Института] на конференции по монетарной политике. Тунис - это пока мой первый проект", - рассказала Гонтарева.
Свою должность она описала как "fellow" - научный сотрудник.
Также она анонсировала презентацию своего стартапа Medikit, которая должна состояться 19 ноября. Кроме этого Гонтарева готовит проект в сфере образования. Деталей последнего она не сообщила.
Как известно, Валерия Гонтарева 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка.
Но ее просьбу не удовлетворили - и она решила уйти в длительный отпуск.
Исполняющим обязанности главы НБУ был назначен ее первый заместитель Яков Смолий.
Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.
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