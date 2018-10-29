Гонтарева помогает Тунису пережить экономический кризис

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева с 1 октября стала сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школы экономики.

Об этом она рассказала во время выступления на конференции OTPTalks в Киеве, передает Liga.net.

В качестве сотрудника Института Гонтарева будет консультировать центробанки разных стран мира по теме монетарной политики.

Сейчас она работает с властями Туниса, который переживает экономический кризис.

"Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать [от Института] на конференции по монетарной политике. Тунис - это пока мой первый проект", - рассказала Гонтарева.

Свою должность она описала как "fellow" - научный сотрудник.

Также она анонсировала презентацию своего стартапа Medikit, которая должна состояться 19 ноября. Кроме этого Гонтарева готовит проект в сфере образования. Деталей последнего она не сообщила.

Как известно, Валерия Гонтарева 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка.

Но ее просьбу не удовлетворили - и она решила уйти в длительный отпуск.

Исполняющим обязанности главы НБУ был назначен ее первый заместитель Яков Смолий.

Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.