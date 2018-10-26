Все разделы
Укр / Рус

Суд отменил штраф крупной фармацевтической компании

Пятница, 26 октября 2018, 19:45
 

Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета о взыскании штрафа с фармкомпании "Санофи" в размере 70 миллионов гривен.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Решение Хозсуда Киева признало неправомерность решения АМКУ по взаимодействию фармкомпании с дистрибьюторами в 2011 году и отменило наложенный штраф.

"Санофи" ранее заявляла о том, что решение АМКУ является необоснованным, непрозрачным, дискриминационным по отношению к международным компаниям и таким, что может повредить конкуренции на рынке, привлечению инвестиций в украинскую экономику, и, что самое важное, доступу пациентов к необходимому им лечению", - подчеркнули в фармкомпании.

Напомним, в 2017 году АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Санофи-Авентис Украина" и ее дистрибьюторов "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД" на общую сумму 139,094 млн грн за поставки лекарственных средств, которые осуществлялись в 2010-2011 годах.

Ранее Государственная исполнительная служба в несколько этапов арестовала 180 млн грн со счетов фармкомпании.

Ознакомиться с позицией сторон можно по ссылкам:

Влияют ли решения АМКУ в фармацевтических делах на инвестиции в Украину?

Цена на лекарства: с чем борется АМКУ?

Экономическая правда

фармацевтика ТЭК штраф суд

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Фармак" отрицает поставку лекарств на оккупированный Донбасс 23 октября 2018, 12:46
Почему украинцы переплачивают за импортные товары и кто на этом зарабатывает 16 октября 2018, 12:30
Украинский кровосток. Вывозится ли из Украины донорская кровь 11 октября 2018, 09:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте