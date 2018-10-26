Суд отменил штраф крупной фармацевтической компании
Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета о взыскании штрафа с фармкомпании "Санофи" в размере 70 миллионов гривен.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Решение Хозсуда Киева признало неправомерность решения АМКУ по взаимодействию фармкомпании с дистрибьюторами в 2011 году и отменило наложенный штраф.
"Санофи" ранее заявляла о том, что решение АМКУ является необоснованным, непрозрачным, дискриминационным по отношению к международным компаниям и таким, что может повредить конкуренции на рынке, привлечению инвестиций в украинскую экономику, и, что самое важное, доступу пациентов к необходимому им лечению", - подчеркнули в фармкомпании.
Напомним, в 2017 году АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Санофи-Авентис Украина" и ее дистрибьюторов "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД" на общую сумму 139,094 млн грн за поставки лекарственных средств, которые осуществлялись в 2010-2011 годах.
Ранее Государственная исполнительная служба в несколько этапов арестовала 180 млн грн со счетов фармкомпании.
Ознакомиться с позицией сторон можно по ссылкам:
Влияют ли решения АМКУ в фармацевтических делах на инвестиции в Украину?
Цена на лекарства: с чем борется АМКУ?
Экономическая правда
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