Аналитики посчитали, во сколько Украине обойдутся ОВГЗ

Облигации внешнего госзайма Украины на 725 миллионов долларов были выпущены с доходностью 9,19% годовых, что соответствует цене облигаций в 95,551% номинала, о чем ранее заявлял замминистра финансов Юрий Буца.

Доходность бумаг вычислили журналисты LIGA.net при помощи финансового аналитика ICU Михаила Демкива.

Основа расчета - параметры, заявленные Буцой (цена - 95,551%, погашение - 28 февраля), метод - формула внутренней нормы прибыли IRR (процентная ставка, которая описывает чистую рентабельность инвестиции).

О том, что стоимость нового заимствования превышает 9% предполагали и другие инвестбанкиры. Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман писал о 9,1-9,15%, специалист отдела продаж ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса говорил о 9%.

"Сделка вынужденная и нереально дорогая. Спровоцирует ли это распродажи украинских бумаг на рынке? Возможно да: доходность евробондов Украины с погашением в 2019 году намного ниже – 6,76% годовых", - считает Найман.

О частном размещении облигаций Министерство финансов сообщило 24 августа. Минфин изначально не раскрывал условия сделки, как и то, на какие именно цели пойдут полученные 725 млн долларов.

По мнению аналитиков, основная часть этих денег будет направлена на платежи по старому госдолгу в сентябре.

"В сентябре Украине нужно направить на выплату купонов по еврооблигациям 550 млн долларов и платеж по погашению части прошлых кредитов МВФ – 160 млн долларов. Августовское привлечение перекрывает эти платежи", – поясняет главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов.

До получения транша МВФ на 1,9 млрд долларов Украине, возможно, придется повторить размещение по повышенным ставкам. Визит миссии Фонда намечен на начало сентября, то есть при оптимальных условиях финансирование правительство получит не раньше октября.

Как сообщалось, правительство приняло среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2018-2020 годы.

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Экономическая правда