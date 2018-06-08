Новоназначенная и.о. министра финансов рассказала о приоритетах в работе

Новоназначенная и.о. министра финансов Оксана Маркарова назвала три ключевых приоритета в работе министерства.

Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов.

Первым и главным приоритетом и.о. министра финансов назвала бюджетную эффективность.

"Я планирую вернуться к полноценному внедрению среднесрочного бюджетирования (на три года - ЭП) и надеюсь, что мы найдем поддержку в парламенте. Конечно, это и выполнение бюджета 18-года, и работа над бюджетом 19-года ", - отметила она.

Второй приоритет, по словам Маркаровой - это макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков.

"Это постепенное уменьшение нашего дефицита - когда мы тратим ровно столько, сколько зарабатываем. А также углубление сотрудничества со всеми нашими международными партнерами - МВФ, Всемирным банком", - заявила Маркарова.

Еще одним приоритетом новоназначенная глава назвала поддержку экономического роста.

"Ситуация в экономике и финансах не плохая, ситуация под контролем", - резюмировала она.

Как сообщалось, 7 июня представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности поддержали 254 народных депутата.

Исполняющей обязанности министра финансов назначили первую заместительницу Данилюка Оксану Маркарову.

Экономическая правда