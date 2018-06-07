"Нафтогаз" пригласил "Газпром" на переговоры по транзиту

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает российскому "Газпрому" вести переговоры об условиях будущего транзита российского газа в ЕС в инициированном Еврокомиссией трехстороннем формате.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Предлагаем господину Миллеру обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев заявил о непонимании, с кем именно со стороны Украины необходимо вести переговоры по данному вопросу.

Как сообщали российские СМИ, НАК "Нафтогаз Украины" направил свои предложения российскому "Газпрому" по условиям транзита российского газа в 2020–2028 годах – после истечения текущего транзитного контракта с "Газпромом".

Напомним, Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры по транзиту газа европейским потребителям из РФ.

Ранее "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В конце марта зампред правления Газпрома Александр Медведев сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе отметили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом