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Стало известно, кто будет исполнять обязанности Данилюка

Четверг, 7 июня 2018, 17:38
 

Исполнение обязанностей министра финансов Украины возложено на первого заместителя министра Оксану Маркаров.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Соответствующее решение было единогласно принято на внеочередном заседании правительства. К исполнению обязанностей министра Оксана Маркарова приступит завтра, 8 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 7 июня, Верховная Рада уволила с должности министра финансов Александра Данилюка.

По данным СМИ, заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку со своих постов после решения Верховной Рады уволить главу Минфина Александра Данилюка.

Экономическая правда

Данилюк Минфин
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