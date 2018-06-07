Двоє заступників Данилюка йдуть у відставку — ЗМІ

Заступники міністра фінансів Юрій Буца та Сергій Марченко подали у відставку зі своїх посад після рішення Верховної Ради звільнити главу Мінфіну Олександра Данилюка.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді.

"Юрій Буца та Сергій Марченко йдуть слід за міністром", - сказав він.

Буца був призначений заступником міністра з питань європейської інтеграції з початку травня 2016 року, а до цього обіймав посаду члена Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. У Мінфіні він курирує питання боргової політики, співпраці з міжнародними організаціями та управління європейської інтеграції.

Марченко був призначений заступником міністра в кінці травня 2016 року. Є фахівцем в напрямках фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики. У його веденні також департаменти фінансів промисловості, оборони та правоохоронних органів, витрат бюджету гуманітарної сфери, а також відділ держрегулювання в сфері випуску та проведення лотерей.

Нагадаємо, Данилюк у 2010-2015 роках очолював Координаційний центр з введення економічних реформ при Адміністрації президента, тоді як його заступники Юрій Буца, Сергій Марченко й держсекретар Мінфіну Євген Капінус були працівниками центру.

Як повідомлялося, 7 червня подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади підтримали 254 народні депутати.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів стане перша заступниця Данилюка Оксана Маркарова.

Раніше повідомлялося, що 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

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