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Pegasus Airlines открывает ещё один рейс из Украины

Четверг, 7 июня 2018, 12:45
 

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта "Киев" в турецкий Измир.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, из Киева по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам с вылетом в 2:55, а из Измира – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 23:50 по местному времени.

Стоимость перелета Киев–Измир от 57,99 доллара, Киев–Измир–Киев от 114,98 доллара с учетом всех налогов и сборов.

В стоимость перелета включены провоз 20 кг багажа и 8 кг ручной клади.

Из аэропорта Измира доступны стыковки на рейсы Pegasus Airlines как внутри Турции, так и на международных направлениях.

Ранее сообщалось, что Pegasus Airlines рассматривает возможность открытия дочернего предприятия в Украине.

Экономическая правда

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