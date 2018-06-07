Вовка не будет в штате НКРЭ - глава комиссии
Четверг, 7 июня 2018, 09:29
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Экс-глава Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк не будет занимать место советника в штате нацрегулятора.
Об этом журналистам сообщила новая глава НКРЭ Оксана Кривенко, сообщает "Укринформ".
"Должность советника в штате не предусмотрена", - сказала Кривенко.
Она также заявила, что в данный момент не общается с Дмитрием Вовком, их отношения раньше складывались на уровне руководитель-подчиненный.
Напомним, ранее некоторые СМИ прочили Вовку должность советника главы НКРЭКУ.
Напомним, 6 июня на закрытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко.