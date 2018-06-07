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Укр / Рус

Вовка не будет в штате НКРЭ - глава комиссии

Четверг, 7 июня 2018, 09:29

Экс-глава Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк не будет занимать место советника в штате нацрегулятора.

Об этом журналистам сообщила новая глава НКРЭ Оксана Кривенко, сообщает "Укринформ".

"Должность советника в штате не предусмотрена", - сказала Кривенко.

Она также заявила, что в данный момент не общается с Дмитрием Вовком, их отношения раньше складывались на уровне руководитель-подчиненный.

Напомним, ранее некоторые СМИ прочили Вовку должность советника главы НКРЭКУ.

Напомним, 6 июня на закрытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко.

НКРЭ
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