Новая глава НКРЭ пока не планирует повышать цены на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время не будет рассматривать вопрос повышения цены на электроэнергию для населения.

Об этом заявила глава регулятора Оксана Кривенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В краткосрочной перспективе такой вопрос некритичный. Было бы неправильно его рассматривать, не разобравшись досконально", - сказала она.

Кривенко добавила, что новому составу регулятора понадобится некоторое время на изучение обстановки, прежде чем он сможет решать сложные и дискуссионные вопросы.

Напомним, 6 июня на закрытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко.

Экономическая правда