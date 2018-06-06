В Украине аннулируют регистрацию 3 тысяч официальных автомобилей

Сертификаты 2,8 тысячи единиц Volkswagen Golf Sportwagen аннулируют и ездить на такой машине будет нельзя до повторной регистрации.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Сообщается, что это машины, которые после "дизельгейта" в США концерн не мог бы продать на рынках развитых стран. С лета 2017 года эти модели активно продавали в Украине по акционным ценам.

В пресс-службе Главного сервисного центра МВД в ответ на запрос издания ответили, что в сертификатах соответствия на эти автомобили были обнаружены неточности, из-за которых они являются недействительными.

Притом, недействительны сертификаты на все 2,8 тыс. Volkswagen Golf Sportwagen.

В пресс-службе "Порше Украина", которая занималась поставкой, сертификацией и продажей этих автомобилей, сообщили, что с их стороны могли быть нарушены процедуры в процессе оформления сертификата на машины.

Но подчеркивают, что несоответствия не касаются нормы выбросов.

Начальник Главного Сервисного Центра МВД Владислав Криклий сообщил, что на основании этих фактов последует аннулирование регистрации всей партии автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen. Произойдет это уже в ближайшее время.

После этого будет возможна их повторная регистрация в Территориальных сервисных центрах МВД, но уже при наличии полного пакета документов и действительного сертификата соответствия.

Аннулирование регистрации будет произведено в базе данных, а это означает, что эксплуатация такого авто запрещена по закону. Наличие на машине государственных номерных знаков от этого не спасает.

"Это самый громкий скандал на автомобильном рынке Украины за всю его историю. И самый масштабный. Случаи аннулирования регистрации бывали и раньше, но они, как правило, были единичными. И еще ни разу не затрагивали покупателей новых автомобилей в официальных автосалонах", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что "Порше Украина" признала наличие проблем в процедуре сертификации целой партии автомобилей Golf Sportwagen (Variant) мексиканского производства.