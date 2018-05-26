У дешевой партии авто обнаружили проблемы с сертификацией в Украине

Компания-импортер автомобилей Volkswagen - "Порше Украина" - признала наличие проблем в процедуре сертификации целой партии автомобилей Golf Sportwagen (Variant) мексиканского производства.

Об этом сообщает Аutoconsulting.

Сообщается, что речь идет об уже проданных 2800 автомобилях, реализованных на украинском рынке с сентября 2017 года.

"У нас есть основания полагать, что были обнаружены несоответствия в процессе получения сертификата для автомобилей модели Golf Sportwagen (Variant) в количестве 2800 единиц в Украине. Это автомобили мексиканского производства, которые были импортированы компанией Порше Украина, начиная с сентября 2017 года", - говорится в пресс-релизе "Порше Украина".

На данный момент, мы интенсивно работаем над выяснением фактов, а также над поиском благоприятного для клиентов решения", - добавили в компании.

Как сообщает издание, в 2017 году появление на украинском рынке VW Golf Sportwagon с 2-литровым дизельным двигателем и в богатой комплектации за 18 тыс долларов, когда ценник на другие версии VW Golf подбирался к 40 тыс дол, было чем-то неординарным. Оказалось, что это так называемая "дизельгейтная" партия мексиканского производства. После "дизельного скандала" автомобили оказались нереализованными и вскоре они появились в Украине.

Тот факт, что это были автомобили не европейского стандарта и имели отличия в некоторых элементах - не помешали их сертификации и реализации. С первого же месяца продаж "дешевых" VW Golf из Мексики, позиции немецкого бренда в Украине взлетели сразу на несколько пунктов. Были месяцы, когда VW даже стал №1 в Украине по продажам, опередив всех конкурентов, за счет одной-двух моделей.