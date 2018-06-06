Официальный курс гривни снижается второй день подряд

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 июня на уровне 26,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,53 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2200 гривни.

Напомним, 5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда