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Укр / Рус

Официальный курс гривни снижается второй день подряд

Среда, 6 июня 2018, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 июня на уровне 26,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,53 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2200 гривни.

Напомним, 5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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