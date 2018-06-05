Гривня на межбанке стабильна

Министр Данилюк: На мне испытывают то, что будет во время избирательной кампании Кто хочет отставки министра финансов Александра Данылюка? Что будет с бюджетом страны без траншей МВФ? Как приближенный к президенту Игорь Кононенко оказывал давление на министра? Об этом — в интервью УП/ЭП с Александром Данылюком. (укр)

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