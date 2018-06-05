Гривня на межбанке стабильна
Вторник, 5 июня 2018, 17:20
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5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,16 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,15-26,16 гривни;
Евро - 30,50-30,52 гривни;
Российский рубль - 0,4192-0,4197 гривни.
Напомним, 5 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.
Экономическая правда