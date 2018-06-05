В Украине выросли продажи новых легковых авто

В Украине в мае 2018 года продажи легковых автомобилей выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 6,8 тысяч.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Самой продаваемой маркой в мае стала Toyota с показателем в 850 реализованных и зарегистрированных автомобилей.

На втором месте - Renault с результатом в 751 авто.

Третье место украинцы отдали Hyundai, приобретя 504 автомобиля этого производителя.

На 4-й позиции разместился Volkswagen, с результатом в 411 проданных автомобилей.

Замыкает ТОП-5 рейтинга первичных регистраций новых легковых авто в мае Skoda - 384 машины.

Напомним, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей.