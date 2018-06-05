"Газпром" отреагировал на арест активов в Нидерландах

Российский газовый монополист отказался комментировать информацию об аресте голландских активов.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес. На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в "Газпром" ни от кого не поступали. "Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - отметили в компании.

Отмечается, что комментарий "Газпрома" на сообщения "Нафтогаза Украины" об аресте активов в Нидерландах практически слово в слово повторяет комментарий по поводу ареста активов в Швейцарии.

Напомним, Голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Экономическая правда