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Состояние Ахметова увеличилось на четверть — Bloomberg

Вторник, 5 июня 2018, 14:45
 

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 282 место в мировом рейтинге миллиардеров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Его капитал составляет 6,01 млрд долларов. По данным рейтинга, за последний год капитал Ахметова вырос на 1,3 млрд долларов.

Других украинцев в рейтинге нет.

Самым богатым человеком планеты признан Джефф Безос. Его капитал оценили в 138 млрд долларов.

В первой пятерке: Билл Гейтс (93,8 млрд долларов), Уоррен Баффет (82,5 млрд долларов), Марк Цукерберг (78,7 млрд долларов) и Бернард Арно (77,7 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что Ахметов занимал 393 место в рейтинге Bloomberg топ-500 самых богатых людей мира.

По подсчетам Bloomberg, Украина может просуществовать 36 дней на деньги Ахметова.

Ахметов Bloomberg
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