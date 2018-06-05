"Ашан" закрыл супермаркет в "Магелане" из-за штурма

Компания "Ашан Ритейл Украина" в связи со сложившейся нестабильной ситуацией в торговом центре "Магелан" в Киеве приняла решение закрыть супермаркет до 10 июня включительно.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Ашан Ритейл Украина"

"Супермаркет не работает, и не будет работать до воскресенья 10 июня включительно. В последние дни ситуация действительно была очень нестабильной. Несмотря на то, что закрытие несет нам экономические потери, нами было принято решение закрыть магазин до полной стабилизации ситуации. В нашем приоритете – безопасность клиентов и сотрудников", - заявили в "Ашане".

При этом в компании добавили, что исходя из актуальной ситуации, ближе к 10 июня будет приниматься решение об открытии, либо же продлении срока закрытия торговой точки.

Напомним, адвокат ТЦ Дмитрий Лошаков 2 июня сообщил, что 1 июня около 21:00 в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 13-в неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ "Магеллан".

Как стало известно от сотрудников полиции, "титушек" наняли представители "Сбербанка России", который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магелан.