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Укр / Рус

Официальный курс: гривня укрепляется

Понедельник, 4 июня 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 июня на уровне 26,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,47 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1980 гривни.

Напомним, 1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12-26,14 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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