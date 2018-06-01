Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку стабільна

П'ятниця, 1 червня 2018, 17:17
 

1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12-26,14 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,12-26,14 гривні;

Євро - 30,48-30,50 гривні;

Російський рубль - 0,4189-0,4195 гривні.

Нагадаємо, 1 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,10-26,12 гривні за долар.

Економічна правда

курс валют
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня ледь коливається на відкритті міжбанку 1 червня 2018, 11:30
НБУ встановив офіційний курс гривні на перший день літа 1 червня 2018, 09:00
Гривня трохи коливається на відкритті міжбанку 31 травня 2018, 11:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті