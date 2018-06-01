Гривня на міжбанку стабільна
П'ятниця, 1 червня 2018, 17:17
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1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12-26,14 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,12-26,14 гривні;
Євро - 30,48-30,50 гривні;
Російський рубль - 0,4189-0,4195 гривні.
Нагадаємо, 1 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,10-26,12 гривні за долар.
Економічна правда