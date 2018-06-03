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Украина и Катар договариваются о поставках сжиженного газа

Воскресенье, 3 июня 2018, 14:35

Украина и Катар проводят переговоры по поставкам катарского сжиженного газа.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью катарскому телевидению Al Jazeera от 31 мая, сообщили "Укринформу" в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул: "Мы сейчас ведем переговоры с руководством Катара по поставкам катарского природного сжиженного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в Украину".

Президент заявил, что газ может поставляться через существующий регазификационный терминал в Польше.

По словам Порошенко, есть договоренность с катарскими партнерами пригласить к сотрудничеству "наших друзей из Турции".

"Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок", - подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что Украина экспортирует ежегодно в страны арабского мира товаров на сумму 8 млрд долларов.

Напомним, переговоры по возможным поставкам катарского сжиженного газа в Украину состоялись в марте текущего года.

Катар газ Порошенко
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