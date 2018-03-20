Катар готовий надати Україні скраплений газ – Порошенко

Президент Петро Порошенко повідомив про "надзвичайно важливі переговори по диверсифікації джерел газопостачання", які відбулися в ході його офіційного візиту до Катару.

Про це йдеться на офіційному сайті президента.

"Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ", - зазначив президент.

Він також повідомив, що постачання катарського природного скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор.

Глава держави зауважив, що переговори з цього питання відбудуться вже найближчим часом.

Президент також підкреслив, що джерела постачання скрапленого газу від Катару створять унікальні можливості підвищення енергетичної безпеки.

Нагадаємо, наприкінці лютого Артбітражна Палата Стокгольму задовольнила позовні вимоги НАК "Нафтогаз України" щодо "Газпрому" через порушення контрактних зобов’язань по транзиту російського газу через Україну.

Суд схвалив рішення про сплату компенсації за обсяги, які були недопоставлені. Втім "Газпром" не поспішає виконувати рішення суду.

Економічна правда