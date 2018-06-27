Французы хотят продать Украине 300 локомотивов

В французской компании Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.

Об этом в ходе презентации электровоза AZ8A для железных дорог Азербайджана рассказал заместитель гендиректора "Электровозосборочного завода" Alstom в Астане Андрей Ершов, сообщает ЦТС.

45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные 305 - для Украины.

"Мы хотим участвовать в развитии железнодорожной отрасли Украины, безусловно, но мы будем смотреть на готовность Украины вкладывать денежные средства в обновление своего подвижного состава... В Украине есть огромная потребность, поскольку это вторая по величине после России на территории бывшего СССР сеть железных дорог", - отметил Ершов.

"Переговоры еще идут. Но мы знаем, что у Украины значительно большая потребность в электровозах, чем у Грузии. На украинском рынке речь идет о сотнях локомотивов", - добавил гендиректор ЭКЗ Жюльен Ноди.

Отметим, что в Офисе Национального инвестиционного совета Украины в апреле 2018 года сообщали, что пакетное предложение для Украины Alstom подготовит до конца июня.

Ожидается, что в нем будут представлены планы как по строительству локомотивов, так и по созданию технологического хаба для изготовления запчастей.

Также Alstom рассматривает возможность открытия представительства в Киеве.

И.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в марте говорил, что компания ведет переговоры о покупке электровозов с Siemens, Bombardier, CRRC и Alstom.

На начало января 2017 года в тяговом парке "Укрзализныци" находилось 1720 электровозов, из них в эксплуатации - 1061 ед., неисправные - 509 ед., резерв - 150 ед.

Напомним, в феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "Укрзализныцей" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.

30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы "Укрэксимбанк" приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет. Лизинговая сделка номинирована в гривнях.

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.

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