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НБУ напомнил, как будут выводиться из оборота мелкие монеты

Вторник, 26 июня 2018, 13:30
 

С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление сумм расчетов.

Об этом напомнил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко, передает liga.net.

С этого дня прекращается чеканка и выпуск в наличное обращение монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и продолжение чеканки и выпуска только монет номиналом 10 и 50 копеек.

"При этом монеты мелкого номинала, введенные в оборот ранее, в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. НБУ не будет изымать их из обращения", - уточнил Зайвенко.

Округление будет применяться только в случае отсутствия таких монет при расчетах наличными.

"Банки должны принимать у граждан монеты мелкого номинала без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты другого номиналаˮ, - подчеркнул Зайвенко.

Округление не будет осуществляться при безналичных расчетах. Оно касается только общих сумм расчетов наличными в чеке и расчетов в акте о выдаче средств или ином документе и оформляется при возвращении средств в случае возврата товара.

Зайвенко напомнил, как будут округляться суммы расчетов:
сумма, которая заканчивается на 1-4 коп, округляется в сторону уменьшения;
сумма, которая заканчивается на 5-9 коп, округляется в сторону увеличения.

Напомним, Национальный банк презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Экономическая правда

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