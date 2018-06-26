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Рейтинг: Киев – один из самых дешёвых городов для проживания иностранцев

Вторник, 26 июня 2018, 12:35
 

Самым дорогим городом для проживания сотрудников иностранных компаний является Гонконг.

Об этом свидительствуют данные исследования консалтинговой фирмы Mercer.

Первое место по стоимостью жилья занимает Гонконг, второе – Токио, третье – Цюрих.

В топ-5 также попали Сингапур и Сеул. Нью-Йорк оказался на 13 месте.

Киев занял в рейтинге 173 позицию, разместившись между столицей Албании Тираной и столицей Сальвадора Сан-Сальвадором.

 

Последнюю, 209 позицию рейтинга занимает столица Узбекистана Ташкент.

Напомним, Украина попала в тройку стран с самым дешевым уровнем жизни.

Экономическая правда

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Киев рейтинг жилье
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