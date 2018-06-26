Рейтинг: Киев – один из самых дешёвых городов для проживания иностранцев

Несколько месяцев назад журналист Сергей возвращался с Кипра в Киев. Рейс задержали более чем на три часа. Билет стоил 700 грн и 90% пассажиров махнули рукой — не захотели себя утруждать. Сергей пошел до конца и получил компенсацию в 12-кратном размере.