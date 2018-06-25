Паритетбанк вновь пытается купить Сбербанк
Паритетбанк подал в Национальный банк пакет документов для приобретения украинской "дочки" российского Сбербанка.
Об этом сообщает FinClub.
"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке. Решение о втором туре переговоров было принято наблюдательным советом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития Паритетбанка", - заявил глава финучреждения Сергей Белов.
В банке отметили, что возможное приобретение украинского Сбербанка является хорошей инициативой в рамках реализации стратегических приоритетов ОАО "Паритетбанк" по развитию банковского бизнеса.
По словам главы Паритетбанка, в случае принятия положительного решения Национальным банком они готовы к интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках.
Напомним, Паритетбанк уже делал попытку купить "дочку" российского Сбербанка.
Экономическая правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"