Все разделы
Укр / Рус

Паритетбанк вновь пытается купить Сбербанк

Понедельник, 25 июня 2018, 18:15
 

Паритетбанк подал в Национальный банк пакет документов для приобретения украинской "дочки" российского Сбербанка.

Об этом сообщает FinClub.

"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке. Решение о втором туре переговоров было принято наблюдательным советом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития Паритетбанка", - заявил глава финучреждения Сергей Белов.

В банке отметили, что возможное приобретение украинского Сбербанка является хорошей инициативой в рамках реализации стратегических приоритетов ОАО "Паритетбанк" по развитию банковского бизнеса.

По словам главы Паритетбанка, в случае принятия положительного решения Национальным банком они готовы к интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках.

Напомним, Паритетбанк уже делал попытку купить "дочку" российского Сбербанка.

Экономическая правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Сбербанк банки
powered by lun.ua
Материалы по теме
Что случилось с Магелланом? 13 июня 2018, 07:38
"Сбербанк" продаст ТЦ "Магелан" 12 июня 2018, 16:50
Сбербанк получил в собственность за долги на 68 миллионов долларов ТРЦ "Магеллан" 8 июня 2018, 14:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте