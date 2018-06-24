БКК оштрафовали за имитацию упаковки Roshen

Антимонопольный комитет оштрафовал "Киевский булочно-кондитерский комбинат" на 326 тысяч гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку "Кондитерской корпорации "Roshen".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ по итогам заседания комитета, которое состоялось 21 июня.

"Оштрафовано ООО "Киевский БКК" (г. Киев) на 326 052 грн за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожего на оформление упаковки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН", - говорится в сообщении АМКУ.

Киевский булочно-кондитерский комбинат входит в холдинг "Киевхлеб".

В январе 2018 года Хозяйственный суд Киева запретил "Киевхлебу" использовать упаковку торта "Сказочный ключик", поскольку оформление коробки почти полностью повторяло упаковку торта "Золотой ключик" от Roshen.

Напомним, ранее корпорация Roshen выиграла похожий спор у БКК в "деле "Киевского торта".

Экономическая правда