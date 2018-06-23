МВФ рассчитывает на формирование сильных набсоветов в госкомпаниях

Международный валютный фонд положительно оценивает первые результаты работы обновленного порядка назначения руководителей крупнейших госкомпаний, рассчитывая на формирование сильных наблюдательных органов.

Так постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал "Интерфакс-Украина" назначение правительством нового набсовета "Укрзализныци" по рекомендации номинационного комитета.

"Первый опыт обновленного номинационного процесса позитивный: наблюдательный совет "Укрзализныци" сбалансирован и состоит из квалифицированных специалистов", – сказал Люнгман.

Он отметил, что квалификация всех рассмотренных номинационным комитетом кандидатов была высокой.

"Это дает основания рассчитывать на формирование сильных набсоветов и в других госкомпаниях, и, соответственно, ожидать усиления в них корпоративного управления", - подчеркнул Люнгман.

Он напомнил, что в рамках обновленной процедуры в состав номинационного комитета, помимо делегированных правительством представителей, вошли без права голоса представители ключевых международных финансовых организаций (МФО).

"Обновленный порядок хорошо структурирован и включает исчерпывающий набор требования для отбора наиболее подходящих кандидатов", – отметил представитель МВФ

Он указал, что поддержку в процессе оказывает секретариат и независимое профессиональное рекрутинговое агентство.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".