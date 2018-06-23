В Украине более 2 миллионов устройств поддерживают Apple Pay

В Украине насчитывается более 2 млн устройств, поддерживающих систему бесконтактных платежей Apple Pay.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" инженер-менеджер В2В решений Apple компании "АСБИС-Украина" Алексей Дубов.



"Начиная с модели iPhone SE, все устройства поддерживают Apple Pay. Кроме того, платежи можно осуществлять с помощью наручных часов Apple Watch. Всего в Украине приблизительно около 2 млн устройств на руках у пользователей, поддерживающих систему бесконтактных платежей", - сказал он во время конференции ASBIS HUB 2018. Tech Talks в Киеве.



Собеседник не располагает данными о количестве устройств, непосредственно подключивших указанную услугу за месяц с момента ее запуска в Украине, а также о количестве осуществленных платежей.

В то же время он отметил, что в Украине по мировым меркам очень развита торговая сеть для приема таких платежей. Соответственно дальнейшее развитие системы Apple Pay будет зависеть от скорости подключения к нему украинских банков.

Как сообщалось, крупнейший в Украине Приватбанк 17 мая запустил в стране платежный сервис Apple Pay.

Клиентам банка, для использования сервиса, необходимо подключить кредитную или дебетовую карту Visa или Mastercard через приложение Privat24 или Wallet.