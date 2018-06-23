Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 23 июня на уровне 26,23 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,56 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1491 гривни.

Напомним, 22 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,21 гривни за доллар.

Экономическая правда