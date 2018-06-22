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Гривня зміцнюється на міжбанку

П'ятниця, 22 червня 2018, 17:25
 

22 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19-26,21 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,19-26,21 гривні;

Євро - 30,50-30,53 гривні;

Російський рубль - 0,4155-0,4164 гривні.

Нагадаємо, 22 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,22-26,24 гривні за долар.

Економічна правда

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