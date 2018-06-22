Нацполиция начнет работать на пунктах пропуска таможни со следующей недели – Продан

Сотрудники Национальной полиции начнут работать на пунктах пропусках таможни со следующей недели.

Об этом рассказал и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает "Интерфакс-Украина".

"Со следующей недели Нацполиция будет уже работать на пунктах пропуска и параллельно с таможенниками будет выполнять аналитическую работу в отношении рисковых групп товаров", – отметил он.

Он также сообщил, что в пятницу Министерство финансов и Министерство внутренних дел намерены подписать общий указ о механизме сотрудничества таможенников и полицейских.

Как уточнили агентству в пресс-службе ГФС, ведомство не ожидает изменений в отношении оформления товаров, а также сроков их прохождения через госграницу.

"Хочу успокоить: все меры будут касаться только нарушителей и не помешают внешнеэкономической деятельности бизнеса, который работает в рамках законодательства", – написал и.о. главы ведомства.

"Таможенники работают только в пунктах пропуска. В то же время Нацполиция имеет полномочия проводить меры по борьбе с контрабандой не только в пунктах пропуска, но и на всей таможенной территории Украины", – добавил Продан.

Напомним, основными проблема в работе таможни остается несовершенное таможенное законодательство, коррупция и взяточничество, а также недостаточная прозрачность и открытость таможни.

Экономическая правда