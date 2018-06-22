Омелян надеется убедить Маска производить батареи для Tesla в Украине
Министерство инфраструктуры планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров - компанию Tesla - создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине", - заявил министр.
По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический прыжок в сфере инфраструктуры возможны только путем привлечения в страну мировых компаний.
По словам Омеляна, такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.
Ранее Мининфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в работе над проектом Нyperloop.
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Экономическая правда
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