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Wizz Air запретил бесплатную перевозку ручной клади

Пятница, 22 июня 2018, 12:30
 

Венгерский лоукостер Wizz Air меняет правила перевозки ручной клади на своих рейсах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отныне гарантию перевозки ручной клади в салоне самолета получат только те, кто приобрел Wizz Priority.

Ручная кладь пассажиров, которые не купили услугу приоритетной посадки, будет перемещена в багажный отдел обслуживающим персоналом перед посадкой в ​​самолет и возвращена на ленту выдачи багажа после приземления.

Wizz Priority - это платная услуга, которая дает право первоочередного попадания в салон самолета и возможность иметь с собой дополнительную маленькую сумку (например, для ноутбука).

Напомним, венгерская авиакомпания Wizz Air разместит на своей базе в Киеве третий самолет и начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы из 28 баз в 16 странах.

Экономическая правда

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