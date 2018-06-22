Крупнейшие сети АЗС оштрафованы на 40 миллионов за сговор

Антимонопольный комитет признал группу компаний виновными в нарушении антимонопольного законодательства при синхронном повышении цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

Соответствующее решение было вынесено на заседании АМКУ 21 июня.

В частности, действия ряда компаний, которые заключались в похожем повышении розничных цен на сжиженный углеводородный газ в августе 2017 года, признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

"Анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий", – сказано в сообщении.

На основании закона "О защите экономической конкуренции" 16 компаний оштрафованы суммарно на 41 млн грн.

В частности на ЧП "Компания "Надежда" наложен штраф в размере 20,87 тыс грн, ООО "Евростандарт-Автогаз" – 3,45 тыс грн, ООО "Л.В." – 21,49 тыс грн, ООО "Газ постачання" – 8,07 млн грн, ООО "Монтажналадка" – 1,07 млн грн, ООО "Надежда Ритейл" – 2,71 млн грн, ООО "Надежда-Закарпатье" – 70,24 тыс грн, ООО "Импорт Транс Сервис" – 5,17 млн грн.

Кроме того, ООО "ВОГ Ритейл" оштрафовано на 4,18 млн грн, ООО "Нефтетрейд Ресурс" – 5,44 млн грн, ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" – 3,2 млн грн, ЧП "ОККО-Контракт" – 14,15 тыс грн, ООО "ОККО-Ритейл" – 2,88 млн грн, ООО "ОККО-Восток" – 315,59 тыс грн, ООО "Авантаж 7" – 3,27 млн грн и ООО "Факторинг Групп" – 4,55 млн грн.

Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 года поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину – сжиженный газ – подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз.

В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.

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Экономическая правда