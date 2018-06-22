Все разделы
Укр / Рус

Крупнейшие сети АЗС оштрафованы на 40 миллионов за сговор

Пятница, 22 июня 2018, 10:40
 

Антимонопольный комитет признал группу компаний виновными в нарушении антимонопольного законодательства при синхронном повышении цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

Соответствующее решение было вынесено на заседании АМКУ 21 июня.

В частности, действия ряда компаний, которые заключались в похожем повышении розничных цен на сжиженный углеводородный газ в августе 2017 года, признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

"Анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий", – сказано в сообщении.

На основании закона "О защите экономической конкуренции" 16 компаний оштрафованы суммарно на 41 млн грн.

В частности на ЧП "Компания "Надежда" наложен штраф в размере 20,87 тыс грн, ООО "Евростандарт-Автогаз" – 3,45 тыс грн, ООО "Л.В." – 21,49 тыс грн, ООО "Газ постачання" – 8,07 млн грн, ООО "Монтажналадка" – 1,07 млн грн, ООО "Надежда Ритейл" – 2,71 млн грн, ООО "Надежда-Закарпатье" – 70,24 тыс грн, ООО "Импорт Транс Сервис" – 5,17 млн грн.

Кроме того, ООО "ВОГ Ритейл" оштрафовано на 4,18 млн грн, ООО "Нефтетрейд Ресурс" – 5,44 млн грн, ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" – 3,2 млн грн, ЧП "ОККО-Контракт" – 14,15 тыс грн, ООО "ОККО-Ритейл" – 2,88 млн грн, ООО "ОККО-Восток" – 315,59 тыс грн, ООО "Авантаж 7" – 3,27 млн грн и ООО "Факторинг Групп" – 4,55 млн грн.

Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 года поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину – сжиженный газ – подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз.

В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.

Читайте также: Цены на автогаз бьют рекорды: почему и что будет дальше

Экономическая правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ТЭК автомобили АЗС
powered by lun.ua
Материалы по теме
"Дармоедов" поменять бы. Почему Гройсман пошел войной на Антимонопольный комитет 21 июня 2018, 14:00
Верховный Суд подтвердил 430-миллионный штраф табачному монополисту Tedis 19 июня 2018, 13:00
АМКУ оштрафует "Борисполь" почти на 13 миллионов 18 июня 2018, 14:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте