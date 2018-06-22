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Курс валют: Официальная гривня стремительно укрепилась

Пятница, 22 июня 2018, 09:05
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 22 июня на уровне 26,30 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,35 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1239 гривни.

Напомним, 21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,28 гривни за доллар.

Экономическая правда

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