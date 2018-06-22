Курс валют: Официальная гривня стремительно укрепилась
Пятница, 22 июня 2018, 09:05
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 22 июня на уровне 26,30 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,35 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1239 гривни.
Напомним, 21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,28 гривни за доллар.
Экономическая правда
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