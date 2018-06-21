НАБУ выиграло суд у фирмы Дубневичей на 150 миллионов

Кассационный суд отказал в удовлетворении жалоб и.о. начальника филиала "Центр управления промышленностью" "Укрзализныци" Владимира Харлана и "Корпорация КРТ" в деле НАБУ о признании недействительным договора поставки креплений для "Укрзализныци" на 152 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Речь идет о договоре от 10 ноября 2015 года, который был заключен без проведения тендера между ГП "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" и ПАО "Коростенский ЗБШ" на поставку креплений к шпалам на 151,73 млн грн.

1 декабря в преамбулу договора внесли изменения, изложив ее таким образом, что покупателем по договору стала "Украинская железная дорога" в лице и.о. начальника Филиала "Центр управления промышленностью" Владимира Харлана, была изменена информация в части реквизитов покупателя.

Также договор дополнили спецификацией на сумму 10,68 млн грн.

Из материалов дела известно, что сам "Коростенский ЗБШ" закупил крепления у частных предприятий – "Корпорации "КРТ", металлургического комбината "Азовсталь", "Енакиевского металлургического завода", "Днепропетровского стрелочного завода", "Дружковского метизного завода", "Северсталь-метиз".

Однако те поставляли продукцию не "Коростенскому ЗБШ", а сразу конечному потребителю – путевым станциям железной дороги.

Впоследствии судебно-экономическая экспертиза установит, что разница между ценами закупки по спорному договору поставки и средними рыночными ценами на закупленные крепления достигла 26,71 млн грн.

Решение Высшего хозсуда об отклонении кассационных жалоб Владимира Харлана и "Корпорации "КРТ" завершило второй судебный круг рассмотрения дела, с которым НАБУ пришло в суд в январе 2017 года.

Напомним, в связи с заключением спорного договора поставки НАБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве с предварительной правовой квалификацией по 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата или завладение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось, 16 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью получения коррупционных доходов.

"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания", – сообщал Омелян.

В ГПУ позднее подтвердили, что обыски связаны с закупкой "Укрзализныцей" железнодорожных скреплений.

Как известно, ряд связанных с Дубневичами людей работает на руководящих должностях в "Укрзализныце", компании, связанные с братьями, выигрывают миллионные тендеры на УЗ.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей.

В начале апреля НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего неизвестно.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.

В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен.

Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.

Нынешний член правления "Укрзализныци" Сергей Михальчук в 2009-2011 годах был заместителем гендиректора "Укрзализныци" Михаила Костюка. Последний известен тем, что запатентовал вместе с Дубневичами рельсовые скрепления, за которые УЗ ежегодно платила миллионы гривен.