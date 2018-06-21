Стокгольмский арбитраж не мешает разделению "Нафтогаза" - Еврокомиссия

Европейская комиссия заявляет о стратегическом значении для Евросоюза и Украины продолжения проведения реформ на энергетическом рынке нашей страны, но при этом констатирует пассивность Киева в прикладной реализации намеченных изменений.

Об этом говорится в письме главы представительства Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли на премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Еврокомиссия призывает лидеров Украины сделать решительные шаги в направлении разукрупнения газотранспортной системы. Больше невозможно терять время, если Украина стремится сохранить динамику реформ на рынке природного газа и подтвердить свою надежность во внедрении энергетических правил ЕС", - говорится в письме.

Там же указывается, что результаты Стокгольмского арбитража, в рамках которого свои отношения выясняют НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром", не должны мешать анбандлингу "но должны быть приняты ко вниманию при решении вопроса о последующих действиях".

Еврокомиссия подчеркивает, что уже в ближайшее время - до июля 2018 г. - необходимо внести в Верховную Раду законодательный пакет по вопросу разукрупнения "Нафтогаза".

"Этот пакет документов должен состоять из необходимых законодательных изменений, условий обязательного конкурса для определения иностранного партнера-оператора газотранспортной системы и детального плана постепенной передачи прав и обязательств газотранспортного оператора в ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ)", - указывается в документе.

МГУ является предприятием, которое контролирует команда Владимира Гройсмана. Видение премьер-министра о способе разделения "Нафтогаза" не совпадает с мнением главы НАК Андреем Коболевым. Последний настаивает на том, что газотранспортная система должна быть передана в управление компании "Оператор ГТС", которая контролируется "Укртрансгазом", подчиненным Коболеву.

Несмотря на это в Еврокомиссии придерживаются мнения, что наблюдательный совет МГУ (который фактически контролируется Гройсманом - ЭП) способен обеспечить незаангажированность процессу управления газотранспортной системой. Более того, в ЕК считают, что полномочия проправительственного набсовета "Магистральных газопроводов Украины" "необходимо расширить на "Укртрансгаз".

Напомним, норвежская адвокатская компания Wikborg, Rein & Co, отвечающая за сопровождение НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом", рекомендует украинской компании не выполнять план разделения (анбандлинга).

Дмитрий Рясной, ЭП