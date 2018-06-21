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Wizz Air вдвое увеличила пассажиропоток из Украины

Четверг, 21 июня 2018, 12:10
 

Венгерский лоукостер Wizz Air в январе-мае 2018 года перевез 425 тысяч пассажиров в/из Украины, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщила и. о. руководителя корпоративных коммуникаций авиакомпании Сорина Ратц, передает "Интерфакс-Украина".

"Из Киева мы предлагаем 1,3 млн пассажирских мест в этом году, что составляет рост на 79%. А в целом из Украины в этом году мы предлагаем 1,67 млн пассажирских мест", - отметила она.

По словам Ратц, в 2018 году компания планирует в целом открыть 100 новых маршрутов, из них 11 - из Украины.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizz Air разместит на своей базе в Киеве третий самолет и начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы из 28 баз в 16 странах.

Экономическая правда

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