Гривня на міжбанку різко "розвернулася" в бік зміцнення
Середа, 20 червня 2018, 18:28
20 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36-26,40 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,36-26,40 гривні;
Євро - 30,53-30,57 гривні;
Російський рубль - 0,4149-0,4158 гривні.
Нагадаємо, 20 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар.
Котирування гривні на міжбанку знижувалися впродовж тижня, опустившись зі значень 26,08-26,10 гривні за долар 12 червня до 26,43-26,46 гривні 19 червня.
Економічна правда
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