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Официальный курс: гривня продолжает снижаться

Четверг, 21 июня 2018, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 21 июня на уровне 26,47 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,65 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1617 гривни.

Напомним, 20 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36-26,40 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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