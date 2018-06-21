Официальный курс: гривня продолжает снижаться
Четверг, 21 июня 2018, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 21 июня на уровне 26,47 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,65 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1617 гривни.
Напомним, 20 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36-26,40 гривни за доллар.
Экономическая правда
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