Гривня на межбанке резко "развернулась" в сторону укрепления
Среда, 20 июня 2018, 18:28
20 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36-26,40 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,36-26,40 гривни;
Евро - 30,53-30,57 гривни;
Российский рубль - 0,4149-0,4158 гривни.
Напомним, 20 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.
Котировки гривни на межбанке снижались в течение недели, опустившись со значений 26,08-26,10 гривни за доллар 12 июня до 26,43-26,46 гривни 19 июня.
Экономическая правда
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