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Хлеб за год подорожал на 18% — Госстат

Среда, 20 июня 2018, 15:40
 

Цена на хлеб в Украине в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что цена на макаронные изделия выросла на 9,8%.

Согласно данным Госстата, хлеб и хлебопродукты за 2017 год выросли в цене на 8,4%.

Инфляция в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в Украине в мае 2018 года выросли на 0%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.

Экономическая правда

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