Хлеб за год подорожал на 18% — Госстат
Среда, 20 июня 2018, 15:40
Цена на хлеб в Украине в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что цена на макаронные изделия выросла на 9,8%.
Согласно данным Госстата, хлеб и хлебопродукты за 2017 год выросли в цене на 8,4%.
Инфляция в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%.
По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в Украине в мае 2018 года выросли на 0%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.
Экономическая правда
powered by lun.ua
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"