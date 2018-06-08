В прошлом месяце цены в Украине не росли — Госстат

Потребительские цены в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем не изменились.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В то же время, как отмечается в сообщении статистического ведомства, с начала года цены выросли на 4,4%.

По данным Госстата, базовая инфляция в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года - 3,5%.

Как отмечается, на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%.

Больше всего (на 9,5% и 7,3%) подешевели яйца и гречневая крупа. На 2,9-0,5% снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло. В то же время на 0,8-0,5% подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, безалкогольные напитки.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,4%, алкогольные напитки - на 1%", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,2%, канализацию - на 1,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%.

"Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 0,8% и транспортных услуг на 0,7%", - пишет Госстат.

Напомним, инфляция на потребительском рынке в апреле замедлилась до 0,8% после роста на 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе 2018 года.

Экономическая правда