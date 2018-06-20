Официальный курс: гривня снизилась к евро и доллару
Среда, 20 июня 2018, 09:15
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 20 июня на уровне 26,45 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,50 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1279 гривни.
Напомним,19 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,43-26,46 гривни за доллар.
Экономическая правда
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