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Официальный курс: гривня снизилась к евро и доллару

Среда, 20 июня 2018, 09:15
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 20 июня на уровне 26,45 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,50 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1279 гривни.

Напомним,19 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,43-26,46 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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