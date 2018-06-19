Киберполиции разоблачила хакера, который взламывал соцсети и распространял вирус

Полицейские также задокументировали его причастность к распространению вредоносных программ для мобильных телефонов, которое предоставляло доступ злоумышленнику к частной информации владельца гаджета.

Об этом сообщает Департамент киберполиции.

"Полицейские установили, что житель Львовской области, обладая необходимыми навыками в области программирования, создал интернет-сайт xakercki-poslygu[.]hol.es. На этом сайте злоумышленник предлагал свои услуги по взлому учетных записей, электронных ящиков и тому подобное. Все переписки между ним и клиентами происходило посредством закрытого сообщества, которое администрировал злоумышленник в этой же социальной сети", - говорится в сообщении.

В киберполиции отметили, что во время общения с клиентами он также посылал им ссылку на якобы форму обратной связи. Вместо этого - пользователи попадали на фишинговую страницу, с помощью которой происходила компрометация логинов и паролей пользователей социальной сети.

В дальнейшем, злоумышленник проверял полученные данные авторизации по всем социальным сетям и популярных веб-ресурсах. Получив доступ к учетным записям, блокировал владельцам доступ к ним, путем изменения пароля. При возврате доступа хакер требовал деньги. Суммы, которые он запрашивал, колебались в зависимости от платежеспособности жертвы.

Кроме этого, в этой же сообществу, под видом приложения для взлома социальных сетей, злоумышленник разместил для свободного скачивания вредоносное программное обеспечение. Оно предназначалось для несанкционированного вмешательства в работу мобильных телефонов с операционной системой "Android", в результате чего хакер мог просматривать телефонную книгу, фотографии и записи входящих и исходящих вызовов жертвы.

Отмечается, что подозреваемому уже объявлено о подозрении в совершении более двух десятков преступлений, а дело направлено в суд.

Напомним, киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалют.

Экономическая правда