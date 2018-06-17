Киберполиция накрыла сеть фейковых криптообменников

Киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалют.

Об этом сообщает FinClub.

В Киберполиции отметили, что организованная преступная группа опутала всемирную веб-сеть фейками, с помощью которых обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютами.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины киберполицейские вышли на подозреваемых: жителей города Днепра возрастом от 20 до 26 лет.

Работники киберполиции сейчас проводят исследование всех выявленных псевдо-сайтов для установления суммы нанесенного ущерба.

"Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертацией криптовалют и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы", - говорится в сообщении Нацполиции.

Пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника, затем открывали новый мошеннический веб-ресурс.

Работники киберполиции провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.

Сейчас трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности.

Изъятую технику направили на экспертизу.

Напомним, украинец перевел миллион гривен за биткоин и не получил криптовалюту.

Экономическая правда



