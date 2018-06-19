Госгеонедр готовит на аукцион 44 участка с ресурсами газа в 1 триллион кубов

Ресурсы газа на 44 участках, спецразрешения на разработку которых должны быть выставлены на аукцион в ближайшее время, оцениваются в 1 триллион кубических метров.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы геологии и недр.

"Участки, которые мы готовим к проведению аукционов, с ресурсами углеводородов более 1 трлн м.куб.", - отметил руководитель службы Олег Кирилюк.

Отмечается, что речь идет о 44 участках, спецразрешения по которым планируется выставить на аукционы в ближайшее время.

В частности, речь идет об 11 участках в Полтавской области, по одному – в Харьковской, Сумской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, и по одному - в Черниговской, Одесской и Закарпатской областях, а также о 14 участках недр на шельфе Черного моря.

Ранее сообщалось, Государственная служба геологии и недр намерена выставить на аукцион специальные разрешения по 22 нефтегазоносным участкам на шельфе Черного и Азовского морей.

Экономическая правда