Госгеонедр выставит на аукцион лицензии на 22 нефтегазоносных участка

Государственная служба геологии и недр намерена выставить на аукцион специальные разрешения по 22 нефтегазоносным участкам на шельфе Черного и Азовского морей.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора на странице в Facebook.

"Госгеонедр сейчас обсуждает возможность выставления на аукцион 22 нефтегазоносных участков, из них 16 по шельфу Черного моря и 6 (наименее изученных) — по Азовскому. По итогам сегодняшнего заседания научно-технического совета мы имеем уже 22 перспективных участка", — цитирует пресс-служба и.о. главы ведомства Олега Кирилюка.

В Госгеонедрах также напоминают, что до конца текущего года планируют выставить на аукцион 40 спецразрешений по нефтегазоносным участкам — на прошлой неделе ведомство утвердило перечень из 9 участков в восточном регионе, которые будут выставлены на торги в ближайшее время.

Напомним, компания "Укргазвыдобування" обвинила в бездействии Государственную службу геологии и недр в вопросе продления "Укргазвыдобуванню" специальных разрешений накануне отопительного сезона.

Сообщалось, что компания может потерять около 3 миллиардов кубометров годовой добычи газа, а государство - более 28 миллиардов гривен бюджетных средств.

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Экономическая правда