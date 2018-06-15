Путин потратил на Чемпионат мира по футболу 11 миллиардов долларов — Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин потратил шесть лет и более 11 миллиардов долларов на подготовку 11 российских городов к проведению чемпионата мира по футболу.

Об этом пишет Bloomberg.

"Кремль надеется показать более дружелюбное лицо и прорвать часть международной изоляции, от которой страдает страна с момента аннексии Крыма в 2014 году. От Екатеринбурга до Калининграда чемпионат охватит города, которые мало кто из иностранных гостей посещал раньше", - пишет издание.

Однако, по словам экономистов, огромных и дорогостоящих усилий не хватит, чтобы придать большой импульс российской экономике.

В прошлом месяце агентство Moody’s Investors Service говорило, что любой рост будет ограниченным и недолговечным, сильно не дотягивая до реакции на зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, которые стоили рекордных 50 миллиардов долларов.

Экономисты говорят, что в этот раз лучшее, на что может надеяться Россия, - это скромный рост рубля.

Среди команд, участвующих в чемпионате мира, Россия находится на последней, 70-й, строчке в мировом рейтинге ФИФА.